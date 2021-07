Covid-19 dienas apskats 29. jūlija ziņās. #61

No 1. augusta Covid-19 tests pasākumu apmeklēšanai un dažādu pakalpojumu saņemšanai būs par maksu. Vakcinācijas pret Covid-19 process Latvijā atspoguļo un izgaismo dažādas sabiedrībā un veselības nozarē ilgstoši pastāvējušas problēmas, izriet no veselības ministra Daniela Pavļuta (A/P) paustā intervijā TV3. Igaunijā koronavīrusa izplatīšanās riska līmenis pieaudzis no vidēja līdz augstam – par to un vēl citiem tematiem Covid-19 dienas apskata podkāstā.