Covid-19 dienas apskats 31. maija ziņās. #20

Nevakcinētie pakalpojumu sniedzēji arī par jūniju varēs pieteikties dīkstāves atbalstam. Vakcinētajiem savukārt no 1. jūnija stājas spēkā vairāki atvieglojumi. Viens no iemesliem, kāpēc pašlaik arī Latvijā vērojama visai strauja saslimstības ar Covid-19 lejupslīde, ir vīrusa sezonalitāte, Latvijas Televīzijai atzīst profesors Ģirts Briģis – par to un vēl citiem tematiem Covid-19 dienas apskata podkāstā.