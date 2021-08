Covid-19 dienas apskats 6. augusta ziņās. #67

Covid-19 dienas apskats 4. augusta ziņās. #65

Absolūts vairākums no jauniem Covid-19 pacientiem nebija vakcinēti, ziņo Slimību profilakses un kontroles centrs, Saeima pieņēma izskatīšanai likumprojektu par tiesībām atlaist darbinieku, ja viņam nav Covid-19 sertifikāta, bet izslēdza no dienas kārtības vakcinācijas loteriju, bet Lietuva gatavojas ieviest jaunus ierobežojumus nevakcinētiem iedzīvotājiem - par to un vēl citiem tematiem Covid-19 dienas apskata podkāstā.