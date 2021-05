Covid-19 dienas apskats 7. maija ziņās. #3

Diennaktī reģistrēto jauno Covid-19 gadījumu skaits Latvijā pārsniedzis tūkstoti, no nedēļas uz nedēļu vērojams stabils situācijas pasliktinājums – tā epidemiologi vērtē situāciju. Latvijā bērnu vakcinācija pret Covid-19 nav sākta un nacionālajā kalendārā pagaidām vēl to neieviesīs. Tikmēr Nīderlandē pie darba zinātnē tiek liktas bites, Covid-19 atpazinējas. Par to un citiem tematiem piektdienas Covid-19 dienas apskata podkāstā.