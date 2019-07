#9: Vai uzticēties bankām?

Ikdienā neaizdomājamies par to, kā bankas pelna naudu. Banku ienākumus veido gan procenti, gan komisijas, gan citi ienākumi. Svarīgākais, ko der atcerēties – bankas pelna ne tikai no mums izsniegtajiem kredītiem, bet arī no visām komisijām, kuras samaksājam, kā arī darījumiem ar finanšu instrumentiem. Podkāsta "Ctrl+S" 9. epizodē Kaspars, Mārtiņš un Dāvis apspriež to, kas ir bankas komisija, izskatīšanas maksa, kā bankas nodrošina to, ka nauda ir drošībā un apdrošināšanu. Vairāk par epizodē apspriesto lasi "Ctrl+S" vietnē šeit . Epizode pirmoreiz publicēta 18.06.2019.