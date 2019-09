Kad ir gana 'piķis'?

Atbilde uz jautājumu par to, kad cilvēkam ir pietiekami daudz "piķa" jeb naudas, ir ļoti sarežģīta un lielā mērā atkarīga no konteksta. Epizodes laikā Kaspars, Mārtiņš un Dāvis apskata vairākas iespējas, kā to iespējams novērtēt. Podkāsta autoru piezīme: sarunas laikā Kaspars sajaucis Pablo Pikaso ar Salvadoru Dalī , ar Pablo domājot ekstravaganto Dalī, kurš mēdza izšķērdēt naudu ekstravagantos niekos. Savu komentāru vai viedokli vari atstāt podkāsta "Ctrl+S" blogā šeit . 19.08.2019. epizode.