Šajā podkāsta "Ctrl+S" sērijā Kaspars kopā ar Mārtiņu un Dāvi pārspriež naudas dāvināšanu. Katrs no viņiem ir nonācis situācijā, kurā domājuši par naudas dāvināšanu. Vai tā ir pieņemama dāvana? Personīgās pieredzes stāsti par naudas saņemšanu no vecmammas, dāvināšanu bez aploksnes un citi stāsti. Trijotne arī atklāj, ko domā par naudas apjomu, ko dāvināt ir pieņemami, kā arī kā to uzdāvināt. Kādas ir alternatīvas dāvanām, ko izmantot naudas vietā? Savā viedoklī vari dalīties "Ctrl+S" blogā šeit . 11.11.2019. epizode.