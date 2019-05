#2: No parāda līdz pārpalikumam ir ļoti maz

Podkāsta "Ctrl+S" otrajā epizodē Kaspars un Mārtiņš apspriež to, kā no parāda katru mēnesi nonākt līdz naudas pārpalikumam. Saruna gan par personīgo pieredzi, atdodot aizņemto naudu un lūdzot draugiem izmaksāt pusdienas, gan par izmaiņām, ko var dot tikai tikai viens procents no algas. Epizode pirmoreiz publicēta 13.02.2019.