Praktiskais budžeta skaidrojums: kur mēs liekam savu naudu?

Kaspars, Mārtiņš un Dāvis uzklausījuši podkāsta "Ctrl+S" klausītāju lūgumus un šajā epizodē runā par to, kur viņi paši novirza savus finansiālos līdzekļus. Trijotne apspriež to, kur katrs liek savu naudu 2019. gada septembrī – kāds ir ienākumu sadalījums, cik daudz no mēneša ienākumiem viņi investē, kā ietaupa un uzkrāj, cik procentuāli no ienākumiem tērēts dzīvošanai utt. Lai visu vieglāk vizualizētu, podkāsta blogā šeit atrodama saprotama tabula. 19.11.2019. epizode.