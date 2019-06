4: Budžets. Kāpēc tas ir nepieciešams?

Podkāsta "Ctrl+S" ceturtajā epizodē par budžetu. Kāpēc mums ir nepieciešams budžets, ko mēs ar to varam izdarīt? Vai budžets var palīdzēt tikt vaļā no sliktiem ieradumiem? Kā Kasparam, Mārtiņam un Dāvim gāja ar saviem pirmajiem budžetiem – kādas kļūdas viņi pieļāvuši un kā no tām izvairīties nākotnē, kam der īstermiņa un kam – ilgtermiņa budžeti, kā arī par budžeta plānošanas rīkiem " Monefy ", " Mint " un " YNAB ". 08.04.2019. epizode.