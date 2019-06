DELFI PLUS

Loading... Atpakaļ uz DELFI Podkāsti Lietas, par kurām vērts maksāt vairāk Podkāsta "Ctrl+S" septītajā epizodē Mārtiņš un Kaspars runā par lietām, kurām, viņuprāt, vērts maksāt vairāk. Kaspars savā sarakstā iekļāvis augstāko izglītību, augstvērtīgas preces, kvalitatīvu pārtiku, bet Mārtiņš savā sarakstā iekļāvis tehniskās, specializētās apkopes, nekustamo īpašumu un putekļusūcēju-robotu. Kā arī nedaudz par to, kam naudu nevajadzētu tērēt vispār. 27.05.2019. epizode. 00:00:00 / 00:00:00

Lietas, par kurām vērts maksāt vairāk Podkāsta "Ctrl+S" septītajā epizodē Mārtiņš un Kaspars runā par lietām, kurām, viņuprāt, vērts maksāt vairāk. Kaspars savā sarakstā iekļāvis augstāko izglītību, augstvērtīgas preces, kvalitatīvu pārtiku, bet Mārtiņš savā sarakstā iekļāvis tehniskās, specializētās apkopes, nekustamo īpašumu un putekļusūcēju-robotu. Kā arī nedaudz par to, kam naudu nevajadzētu tērēt vispār. 27.05.2019. epizode.

#6: Kā pareizi atmaksāt kredītu un krāt naudu Šajā podkāsta "Ctrl+S" epizodē par to, kā pareizāk atdot kredītu ātrāk un sākt krāt naudu. Lai arī tēmas nosaukums liek domāt, ka, noklausoties sēriju, uzzināsi visuma patiesību un varēsi visu dzīvi darīt tikai pareizas lietas, tā noteikti nebūs. Kaspars, Mārtiņš un Dāvis runā par divām kredīta atmaksas metodēm – "sniega bumbu" jeb "kraušanu" (snowball, stacking) un lavīnas metodi (avalanche). Plašākus piemērus vari izlasīt "Ctrl+S" blogā šeit . 13.05.2019. epizode.

#5: Darbības, kas palīdzēja pelnīt vairāk Vai esi domājis, kas ir mirkļi dzīvē, kuros sāki pelnīt vairāk? Varbūt šobrīd pelni mazāk nekā vēlētos un domā par veidiem, kā nopelnīt vairāk? Šajā epizodē Kaspars Salenieks ar Mārtiņu Šmitu, Dāvi Freibergu un Frici Pirtnieku nolēma paskatīties uz savu pelnīšanas ceļu. Epizodē dzirdēsi par viņu pieredzi ar formālo un neformālo izglītību, kā arī to, cik ir iespējams nopelnīt jebkuram šobrīd. 25.04.2019. epizode.