'Delfi TV ar Jāni Domburu': atbild Aldons Vrubļevskis, Einars Fogelis

'Delfi TV ar Jāni Domburu': atbild Raimonds Bergmanis

"Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā viesojās aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis (ZZS). Saruna ir daļa no rakstu un raidījumu sērijas "2% no IKP: Kā mūs aizsargās? Kopš Ukrainas konflikta sākuma Latvijas aizsardzības budžets piedzīvojis strauju kāpumu: salīdzinot ar gadiem pēc finanšu krīzes, nākamgad tas būs gandrīz trīs reizes lielāks, pirmo reizi sasniedzot mērķi – 2% no iekšzemes kopprodukta. Nozari vada sabiedrībā pazīstamais spēkavīrs, raidījumu vadītājs un politiķis Bergmanis, kurš amatā stājās 2015. gadā – tikai gadu pēc debijas politikā Saeimas deputāta lomā. 2017. gada 20. decembra ieraksts.