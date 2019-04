'Delfi TV ar Jāni Domburu': atbild Dana Reizniece-Ozola

'Delfi TV ar Jāni Domburu': atbild Baiba Rubesa

Raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu" viesojās Baltijas valstu kopuzņēmuma "RB Rail" valdes priekšsēdētāja Baiba Rubesa. Projekta "Rail Baltica" attīstības un būvniecības koordinatora "RB Rail" akcionāri - Igaunijas un Lietuvas valsts uzņēmumu pārstāvji - 1. februārī nobalsojuši par Rubesas atstādināšanu. Tomēr lēmumu par to jāpieņem uzņēmuma padomei. Rubesa šādu akcionāru rīcību pamato ar to, ka līdz šim bijusi "neērta" vadītāja, jo nav piekāpusies šauru grupu ekonomiskajām interesēm. Projekta "Rail Baltica" laikā paredzēts savienot trīs Baltijas valstis un Poliju ar Eiropas platuma dzelzceļu. Tā izmaksas varētu sasniegt 5,8 miljardus eiro, no kuriem 85% segs Eiropas Savienība. To jāpabeidz līdz 2026. gadam. 2018. gada 14. februāra ieraksts.