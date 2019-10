'Delfi TV ar Jāni Domburu': atbild 'Saskaņas' valdes priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs

'Maisi vaļā': Atbild Ints Cālītis

"Es to uzzināju pavisam nesen, kad no "čekas maisiem" nopūta putekļus" - tā par savas dzīvesbiedres, nu jau nelaiķes Ināras Serdānes vārda atrašanos bijušās LPSR Valsts drošības komitejas (VDK) jeb čekas publiskotajā aģentūras kartotēkā saka Ints Cālītis, viens no savulaik redzamākajiem disidentiem. Sērijā "Maisi vaļā", turpinot par bijušo politieslodzīto un VDK attiecībām septiņdesmitajos gados, šī publikācija ir par procesiem astoņdesmitajos. Pilns Cālīša intervijas audio "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā, kurā viņš komentēja to, ka čekas kartotēkā atrodama gan aģenta "Viola" kartīte ar viņa sievas vārdu, gan aģenta "Žanis" kartīte uz paša Cālīša vārda, bet VDK datubāzes "Delta Latvija" datubāzē ir fiksēti gan abu šo aģentu ziņojumi, gan citu aģentu ziņojumi par abiem dzīvesbiedriem un citiem tālaika pretpadomju aktīvistiem.