'Delfi TV ar Jāni Domburu': Par ko balsot? - kandidāti atbild par finansēm, nodokļiem

'Delfi TV ar Jāni Domburu': Par ko balsot? - 10 baušļi un homoseksualitātes ārstēšana - mazāk populāro kandidātu piedāvājums vēlēšanās

Turpinot pirmsvēlēšanu debašu, diskusiju un interviju ciklu "Par ko balsot?", uz debatēm "Delfi TV" studijā viesojās pa vienam deputāta amata kandidātam no četriem politiskajiem spēkiem – "No sirds Latvijai", Latvijas Krievu savienības, "Progresīvajiem" un partiju apvienības LSDSP/KDS/GKL. Tajās deputāta amata kandidāti augstos toņos apmainījās ar savām iecerēm ceļā uz labklājīgāku, tiesiskāku un demokrātiskāku valsti. Par dažādām nozarēm un par alternatīvām iepretim pārējo partiju piedāvājumam atskaitījās to četru politisko spēku pārstāvji, kam starp šiem astoņiem aizvadītajos mēnešos ir bijuši augstākie reitingi: Māris Jurjāns (NSL), Jevgeņija Krjukova (LKS), Antoņina Ņenaševa (P) un Valdis Šakars (LSDSP/KDS/GKL). 2018. gada 25. septembra ieraksts.