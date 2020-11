Diskusija 'Covid-19 ierobežojumi sportā'

'Delfi TV ar Jāni Domburu' analizē Covid-19 aizsarglīdzekļu trilleri: cik Ķīnas viltojumu nopirkts?

Novembra sākumā Nacionālais veselības dienests ( NVD ) izplatīja aicinājumu tūkstošiem mediķu – apturēt šopavasar centralizētajā iepirkumā no SIA "TITLED" iepirkto Ķīnas respiratoru lietošanu, jo tie nenodrošina nepieciešamo filtrāciju. Pagājušajā nedēļā atklājās, ka jau augustā Veselības inspekcija (VI) lūgusi ārstniecības iestādes neizmantot medicīniskās sejas maskas, ko Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ( NMPD ) izsniedza no marta beigām, kad pieņēma no "GP Nord" iepirktās maskas. Vēlāk konstatēts, ka maskas neatbilst iepirkumā noteiktajam Eiropas standartam, taču publiski par testu rezultātiem netika paziņots. Laikā, kad izsludināta šogad jau otrā ārkārtējā situācija un sākušies jauni iepirkumi, "Delfi TV ar Jāni Domburu" publicē rezultātu analīzi saistībā ar žurnālistu pētījumiem, kas aizsākās pirmās ārkārtējās situācijas laikā pavasarī, kad maskas un respiratorus kopumā pirka par vairāk nekā 22 miljoniem eiro, nepiemērojot publisko iepirkumu nosacījumus. Dažādi fakti liek jautāt – vai neatbilstību masku un dažādu aizsarglīdzekļu iepirkumos nav bijis vēl vairāk nekā minētajos divos gadījumos? 2020. gada 17. novembra publikācija.