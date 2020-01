S02E25: Artūrs Miksons

S02E23: Edmunds Beļskis

Arvien pieaugošā komunikācija digitālajā vidē prasa no mums īpašu vērību un piesardzību. Īpaši jau nu šajos – viltus ziņu – laikos. Viens no veidiem, kā jebkurš no mums var pārliecināties, vai persona internetā ir tā pati, kas dzīvē, ir izmantojot e-identitāti un e-parakstu. Latvijā šo lietu kūrē Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs , kas ir arī mūsu šīs epizodes atbalstītājs un saturiskais partneris. Lai pārrunātu e-identitāti un parakstu, to drošības jautājumus un izmantojamību šodien, kā arī nākotnē – studijā viesojas LVRTC valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis. E-pasts komentāriem un ierosinājumiem ir nemainīgs: pasts@dienapec.lv. 08.01.2020. epizode.