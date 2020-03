S03E04: Ģirts Ozols

Trešdienas – lietišķās komunikācijas dienas. Gaisā jau vairākus gadus virmo domas un runas par to, cik stipra vai vāja ir Latvijas galveno mediju apraide austrumu pierobežā. Kāpēc cilvēki lūkojas skatīties tos kanālus, kam ir stiprāks pārraides signāls (Krievijas un Baltkrievijas radio un TV) un vai šos paradumus ir iespējams mainīt tagad, kad Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) ir realizējis savu divu mastu projektu Latgalē? Vai nav jau par vēlu? Tāpat no LVRTC valdes locekļa Ģirta Ozola uzzināsiet, kas jādara X stundā, lai saņemtu oficiālo informāciju no valsts vadītājiem. Komentārus, jautājumus un ierosinājumus, kā ierasts, adresējiet e-pastam: pasts@dienapec.lv. 19.02.2020. epizode.