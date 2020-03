Renārs Zeltiņš par pasākumu vadīšanu un publikas aizraušanu

Ko te vēl lai piebilst... Renāra Zeltiņa vārds komentārus neprasa! Spilgta personība, kuru katrs, iespējams, iepazinām citādi – kāds no TV šoviem, kāds cits atkal no neloģisko jautājumu sižetiem internetā, kāds "Ghetto Games" pasākumos, dažs varbūt Renāru profesionāli no jauna ieraudzīja kādās no daudzajām kāzām, ko viņš ir vadījis. Vai tas būtu šovs, kuru Renārs vada laivā, vai lielformāta filma, kurā viņš spēlē lomu, Renārs Zeltiņš daudz ir mācījies no savām kļūdām un ātri identificējis lietas, kuras viņam padodas. Vaļsirdīgā un brīvā sarunā ar "Diena pēc" autoriem Renārs stāsta par savām atklāsmēm komunikācijā ar plašāku cilvēku loku un šaurāku auditoriju. 16.03.2020. epizode.