S04E105: Maksims Jegorovs

S04E103: Mārcis Auziņš

Lai saprastu, cik dzīve ir krāsaina un "garšīga", cik pasaule ir daudzveidīga un interesanta, ir jāiziet no sava "burbuļa". Jāierauga dzīve no dažādiem skatupunktiem, – no profesora, no politiķa, pat no bezpajumtnieka. Jāspēj empātiski komunicēt. Šī ir viena no atziņām, ko šajā DIENA PĒC | TEHNOLOĢIJAS sērijā pauž zinātnieks, bijušais LU rektors un LZA īstenais biedrs Mārcis Auziņš . Vēl šajā sērijā saruna par politiku, neordināriem politiķiem, izglītības procesiem ierobežotās saskarsmes un digitālajā laikmetā, bibliotēku nozīmi, attālinātajām valstu vizītēm, Donaldu Trampu un Borisu Džonsonu. 23.08.2021. epizode.