S04E167: Rihards Bambals

Lai koordinētu informatīvās telpas drošības pasākumus, Latvijā kopš 2020. gada Valsts kancelejā izveidots Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departaments (StratCom). Viens no tā svarīgākajiem uzdevumiem ir aizsargāt Latviju no manipulācijām informatīvajā telpā, tostarp dezinformācijas. Kādas ir būtiskākās medijpratības kļūdas un kā medijos atpazīt manipulatīvu informāciju no patiesas? Kā izglītot sabiedrību un iesaistīt jauniešus līdzdarboties vēlēšanās? Par visu to sarunā ar DIENA PĒC autoru Kristapu Pētersonu sarunājās departamenta direktors Rihards Bambals. Noskaties un dalies!



Tiešsaistes bezmaksas spēle “Harmony Square” izklaidējošā veidā palīdz uzzināt populārākās dezinformatoru manipulācijas metodes, lai turpmāk mācētu uz tām neuzķerties (auditorijām no 15 gadu vecuma): https://harmonysquare.game/lv

05.09.2022. epizode.