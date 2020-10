S04E25: Brigita Mironova par ziemas peldēšanu

S04E23: Žurnālists Guntis Bojārs

Guntis Bojārs un viņa kolēģi no raidījuma "Aizliegtais paņēmiens" ir pārliecinoši godalgotā komanda, kā arī starp ietekmīgākajiem ceturtās varas pārstāvjiem Latvijā. Gunta pārraudzībā top Latvijas sabiedriskās televīzijas ziņu dienesta saturs un viņš neslēpj, ka atbildība ir liela, un bez zināmas misijas sajūtas to nest būtu pagrūti. "Diena pēc" raidījumā viņš Oskaram Priedem atklāj, kā ikdienā redz pētniecisko žurnālistiku un kāpēc, viņaprāt, arī temats par odiem un to uzmācību vasaras vakaros, ir pētīšanas vērts. Guntis saka, ka komunikācijas problēmas ir ar tiem politiķiem, ierēdņiem un organizāciju vadītājiem, kuri savos amatos sēž un nevēlas neko darīt. Viņi arī neprotot noformulēt nedz savas domas, nedz mērķus. 19.10.2020. epizode.