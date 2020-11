S04E33: Juris Pūce

S04E32 Diena pēc | Drošība: Leons Taivāns

Vairāk nekā jebkad agrāk esam pelnījuši tiešu valodu par savas valsts šodienas situāciju un nākotni. Profesors Leons Taivāns no tādas nevairās, tāpēc daudziem viņa viedoklis nepatīk. Taču viņš to spēj pamatot. "Diena pēc | Drošība" autors Edmunds Visendorfs iztaujās profesoru gan par aktuālo bēgļu krīzes jautājumā, gan Eiropas un Latvijas stratēģijas trūkumu un to, kur šāda politiska neizlēmība mūsu valsti var novest. Latvijas Republikas 102. proklamēšanas gadadienā aicinām aizdomāties par tiem ārējiem draudiem, kas patlaban skar un nākotnē skars mūsu valsts drošību! 18.11.2020. epizode.