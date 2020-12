S04E43: Ilze Zaharāne

S04E41: Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks

Komunicēt par makroekonomiku tā, lai to saprastu visi sabiedrības slāņi, ir izaicinājums pat profesionāļiem. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks ar šo izaicinājumu ir ticis galā un šajā "Diena pēc" epizodē dalīsies savā pieredzē gan komunikācijas jautājumos, gan par to, kāda nozīme stāstā par makroekonomiku ir politikai, Latvijas Bankai un Eiropas Savienībai, gan par eiro nākotni, digitālo eiro, un par to, kāds ir sabiedrības ieguvums no Centrālās bankas. 21.12.2020. epizode.