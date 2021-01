S04E45: Andris Vilks

S04E44: Mārcis Kroja

Ikdienā, izmantojot internetu un patērējot datus, neviens nespēj vairs iedomāties, kāda būtu dzīve bez interneta. Tā ir tik pašsaprotama ikdienas sastāvdaļa, ka nevienam nerodas jautājumi par tās nepieciešamību, un tikai retais aizdomājās par to, kā tieši šie dati nokļūst mūsu ierīcēs, kā tie tiek pārraidīti un kas ir šie cilvēki, kuri ar to nodarbojas. Latvijas Valsts radio un televīzijas centra datu pārraides daļas vadītājs Mārcis Kroja ir cilvēks, kuram tā ir ikdiena. Viņš šajā industrijā ir vairāk nekā 25 gadus, kā pats saka, sācis no pašas apakšas – racis kabeļus, skrūvējis antenas un "kārājies tornī", bet nu atbild par datu pārraides tīkla infrastruktūru un plāno tā attīstību. Šoreiz "Diena pēc" epizode veltīta datiem, to pārraidei, drošībai, tehnoloģijām un tam, vai 5G uzceps mūsu smadzenes. 30.12.2020. epizode.