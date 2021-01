S04E47: Agnese Strazda

S04E46: Pauls Raudseps

Laikmetā, kad informācijas ir tik daudz un tā ir tik dažāda, katram pašam jākļūst par redaktoru, lai šajā ziņu lavīnā atrastu, izvērtētu un saprastu, kas ir kvalitatīvs saturs un kā to patērēt, nebaidoties tikt maldinātam. Aktuāls jautājums pasaulē un Latvijā ir arī sabiedrības un politiķu uzticība žurnālistiem. Arī viedokļus no ziņām atšķirt kļūst arvien izaicinošāk, katram ir savi noteikumi, tāpat kā katram žurnālistikas žanram ir savas robežas. Par to, kā orientēties mūsdienu ziņu un informācijas džungļos, kas kaitē kvalitatīvai žurnālistikai, un par to, cik droši šajos džungļos mūsdienās var justies žurnālists, šoreiz "Diena pēc" saruna ar žurnāla "Ir" komentētāju Paulu Raudsepu. 06.01.2021. epizode.