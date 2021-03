S04E64: Dace Bērziņa

Tie, kuri šobrīd ir vecāki, paši vēl ir tā paaudze, kura atcerās, ka vecāki bija dabā no rīta līdz vakaram, ka vecākie bērni pieskatīja jaunākos, un, ja gadījās iekulties nepatikšanās, tad pašiem vien bija jātiek gala, jo, ja vecāki par to uzzinās, tad būs “lielas ziepes”. Tā šodienas DIENA PĒC | DROŠĪBA epizodē, kas veltīta bērnu drošības jautājumiem, saka psiholoģe un pedagoģe Dace Bērziņa. Vēl šajā sarunā ir vērtīgas atziņas par “izdzīvojušās” paaudzes pieredzi, par iemācīto bezpalīdzību, par hiperaprūpes riskiem un par to, kā palīdzēt bērnam izaugt laimīgam.