S04E78: Iļja Ļenskis

S04E76: Ramona Umblija

Pirms 18 gadiem bijusī Latvijas Kultūras fonda vadītāja un kultūras ministre Ramona Umblija Rīgas centrā piedzīvoja laupīšanas uzbrukumu, kurā smagi cieta un ilgi ārstējās. Šodienas sarunā ar "DIENA PĒC | DROŠĪBA" autoru, drošības ekspertu Edmundu Visendorfu mākslas zinātniece atklās, kā pēc uzbrukuma pārdzīvošanas mainījās viņas dzīve un ikdienas paradumi. Vairāk runāsim par to, kādi ir trīs šī laika lielākie izaicinājumi kultūras darinātājiem, baudītājiem un tās menedžētājiem, kāpēc pat jaunākās IT tehnoloģijas nevar aizstāt klātienes kultūras pasākumus, kāpēc daži no mākslu veidiem var kļūt stipri elitārāki, kā arī kuras trīs lietas mums katram būtu jādara, lai šādās krīzēs spētu uzturēt sevī gaismu un cerību. 07.04.2021. epizode.