S04E88: Ivars Kalviņš

Runāt atklāti, bet korekti un pamatoti par šobrīd notiekošo nav viegli, daudzi to negrib vai nespēj. Tikai ne LZA prezidents, akadēmiķis Ivars Kalviņš , kurš šodienas sarunā ar DIENA PĒC | DROŠĪBA autoru Edmundu Visendorfu atklās, kādā situācijā mēs šobrīd atrodamies un kāpēc. Runāsim, kādas ir esošo vakcīnu atšķirības, kāds ir to reālais labums, kā vērtēt blaknes, ko vakcīnu izstrādātāji neizdarīja, un vai to varēja paveikt, un kādas ir Izraēlas vakcinācijas stāsta aizkulises. LZA prezidents skaidri saka, kur mums jāiegulda, lai būtu sagatavoti nākošajiem izaicinājumiem, kā arī īpaši vērsīsies pie latgaliešiem!