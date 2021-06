S04E91: Igors Troickis un Karīna

S04E90: Baiba Zukula

No kurienes tiek iegūti dati par saslimstību un mirstību, kurus mediji, iestādes un politiķi izmanto komunikācijā ar sabiedrību? Kā tas notiek? Vai dati ir uzticami? Kā varam par to pārliecināties? Par to DIENA PĒC | DROŠĪBA eksperts Edmunds Visendorfs runā ar CSP Sociālās statistikas departamenta direktori BAIBU ZUKULU. Baiba atklāj, kāpēc uzticami dati ir tik nepieciešami sabiedrībai, un kas un kā tos izmanto, ko CSP šogad inovatīvu paveikusi, lielākajai sabiedrības daļai to pat nonojaušot, ar ko vēl lepojas CSP, un kura Latvijas pilsēta ir "datu galvaspilsēta". 24 .05.2021. epizode.