S4E82: Ivars Dzelme

Karatē meistars, tuvcīņas pasniedzējs un čempions, bijušais miesassargs, policists, ordinēts un kalpojošs mācītājs IVARS DZELME sarunai kameru priekšā nepiekrita uzreiz, jo neuzskata sevi par izcilu oratoru, vai darām ko labāk par citiem. Kad saruna tomēr notika, DIENA PĒC | DROŠĪBA autoram nebija šaubu, ka tā daudziem var būt noderīga gan šobrīd, gan arī turpmākajā dzīves ceļā, tāpēc ar drauga atļauju tā tiek publicēta.

Ar Ivaru runājam par to, kas, pēc viņa pārliecības un pieredzes ir īstais vainīgais pie tā, ka šobrīd ir pieaugusi ne tikai savstarpējā neiecietība, bet arī agresija un vardarbība ģimenēs un starp pašiem tuvākajiem cilvēkiem, kā arī, ko varam darīt, lai to nepieļautu vai mainītu. Runājām arī par to, vai esošās grūtības ir unikālas, un kāda spēja iepriekš palīdzējusi cilvēkiem izdzīvot pat koncentrācijas nometnēs, ko darīt, ja tuvākais "krīt uz nerviem", kā mums var palīdzēt mūsu ienaidnieki, un kā mēs citādi varam raudzīties uz šo laiku, lai tas varētu mums arī ko dot.