'Nintendo' radījuši 'Switch Lite' – lētāku un vienkāršāku spēļu konsoles versiju

"Nintendo" piedāvās lētāku un vienkāršāku "Switch" spēļu konsoles versiju "Lite". Pirmo reizi pasaulē lidmašīna nosēžas pilnībā pati no sevis, izmantojot autonomu nosēšanās sistēmu. Kasešu atskaņotājs "Kickstarter" platformā atdzimst ar "Bluetooth" funkciju "Ninm It's OK" izpildījumā. Noklausies 10 aizraujošākos aizvadītās nedēļas tehnoloģiju jaunumus #DigitālāsBrokastis šovā! 12.07.2019. raidījums.