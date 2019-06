DELFI PLUS

'SIZAPP' auto orākuls un 'Facebook' kriptovalūta 'Libra' Rīgas elektrisko skrejriteņu nomas tirgū ienāk "Bolt". Bitkoins pārsniedz 8000 eiro slieksni, " Facebook " paziņojot par plāniem radīt savu kriptovalūtu "Libra". Intervija ar auto viedpulksteņa "SIZAPP" izgudrotāju Vjačeslavu Gorbačovu. Iemalko jaunākās #DigitālāsBrokastis raidījumu! 21.06.2019. ieraksts.

'SIZAPP' auto orākuls un 'Facebook' kriptovalūta 'Libra' Rīgas elektrisko skrejriteņu nomas tirgū ienāk "Bolt". Bitkoins pārsniedz 8000 eiro slieksni, " Facebook " paziņojot par plāniem radīt savu kriptovalūtu "Libra". Intervija ar auto viedpulksteņa "SIZAPP" izgudrotāju Vjačeslavu Gorbačovu. Iemalko jaunākās #DigitālāsBrokastis raidījumu! 21.06.2019. ieraksts. Elektrisko skrejriteņu, interneta lietošanas un 'deep-fake' tendences Arturs Burņins intervijā atklāj, kā strādā "ATOM" elektrisko skrejriteņu nomas bizness. Aizvadītā gada interneta lietošanas tendences Mērijas Mīkeres pētījumā. " Facebook " boss Marks Zakerbergs kļūst par upuri jaunākajam virālajam "deep-fake" video. Atvēsinies ar jaunāko #DigitālāsBrokastis raidījumu! 14.06.2019. ieraksts. 'Apple' jaunā 'siera rīve' un elektrisko skūteru pieplūdums Rīgā Apple " aizrauj pasauli ar jaunu "Siri" balsi, tumšo režīmu " iPhone " un "siera rīvi", kuras maksimālā konfigurācija varētu izmaksāt pat 45 tūkstošus dolāru. Latvieši 10 minūtēs iekaro "Indiegogo" platformu ar "Gamechanger Audio" jauno produktu. Vai Rīgas ielās vairs ir droši, kopš elektrisko skūteru nomas zīmolam "ATOM" pievienojas "Fiqsy"? Nokod kumosu no #DigitālāsBrokastis podkāsta! 07.06.2019. raidījums.