Dabas entuziasts un pārgājienu rīkotājs Helmuts Baņukalns

Šajā "Dzinējspēka" rudens sezonas nu jau trešajā epizodē Ilona sarunājas ar Helmutu Baņukalnu, entuziastisku dabas mīli un tās izzinātāju, kā arī organizācijas "Domas Dabā" izveidotāju. Saruna par būšanu dabā, par būšanu šeit un tagad. Arī par to, kāpēc tas, kas dažiem sākotnēji šķiet izkāpšana no komforta zonas, patiesībā mēdz būt atgriešanās pie sevis, par dabas milzu spēku un enerģiju, kas ir tik pieejama ikvienam no mums. Helmuts pastāsta par "Domas Dabā" rīkotajiem piedzīvojumiem un to, kāpēc vērts apzināti novirzīties no tūristu iemītajām takām, par to, cik daudz brīnumainā sastopams mūsu pašu Latvijā. Helmuts arī pastāsta, kā ar velosipēdu apbraucis Baltijas valstis par godu Baltijas ceļa 30. gadadienai, gan arī par Helmuta paša līkumaino ceļu līdz "Domas Dabā" šodien. Par mīlestību un cieņu pret dabu un pašiem pret sevi, kā arī daudz ko citu – šajā epizodē. 06.10.2019. epizode.