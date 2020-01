Šoreiz podkāstā "Dzinējspēks" Ilonas sarunbiedre ir Dace Tomsone, " CrossFit Urban Tribe" līdzdibinātāja un trenere. Sievietes ļāvās dzīvai, atklātai un jaudīgai sarunai. Tādai, kas liek aizdomāties un spēj aizskart arī kādu dziļāku stīgu. Ar Daci saruna notiek zīmīgā brīdī – "CrossFit Urban Tribe" pirmajā dzimšanas dienā. Dace ar patiesu aizkustinājumu dalījās stāstā par to, kāds šis gads ir bijis, kā arī atklāja līkločaino ceļu līdz savas sporta zāles izveidei. Par veselīgu attieksmi pret sportu un savas patiesās vērtības apzināšanos. Par to, cik milzīga atbildība ir būt par bērnu un jauniešu treneri jeb "crossfit mammu", esot par piemēru sporta zālē un arī ārpus tās. Dace dalījās ar savām atziņām un pārdomām par apzinātu dzīvošanu un to, kāpēc tieši dzīvei tagadnē piemīt vārdos neizsakāms spēks. 9.12.2019. epizode.