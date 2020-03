Trenere Inta Dombrovska par kāpšanas sportu

Jo lielākus šķēršļus pārvaram, jo lielāks prieks un gandarījums par sasniegto, vai ne? Šoreiz podkāsta "DzinējSpēks" sarunās viešņa, kuras ikdiena burtiski ir saistīta ar nemitīgu šķēršļu uzveikšanu, gan arī jaunu virsotņu iekarošanu. Tā ir kāpšanas sporta instruktore un kāpšanas zāles "Virsotne" vadītāja Inta Dombrovska. Par to, kas tad īsti ir trekings, alpīnisms, klinšu kāpšana un boulderings – kādas nianses un būtiskākās atšķirības. Protams, Ilona ar Intu sarunājas arī par bailēm un to, kāpēc, lai varētu kāpt, vispirms ir jāiemācās krist. Inta pastāstīja, kāpēc tieši kāpšanas sports varētu kļūt par ikviena aizraušanos un kāpēc tas būtu īpaši piemērots arī pāriem. Par to, kas kopīgs dambretei un kāpšanas sportam, par spēju pieņemt pareizos lēmumus, ceļošanu un piedzīvojumu garu. 21.01.2020. epizode.