16. epizode. Jogas pasniedzēja Liene Krauze

Šajā podkāsta "Dzinējspēks" epizodē par jogu un tās būtību Ilona sarunājas ar jogas pasniedzēju un masāžās speciālisti no "Recuro.lv" Lieni Krauzi. Liene stāsta par jogu un daudzajiem tās paveidiem, atspēko vairākus stereotipus, kā arī meklē saknes jogas tradīcijai un noskaidro, ar ko tā atšķiras no fitnesa jogas. Liene dalījās stāstā par savu ceļu līdz jogas paklājiņam un kļūšanai par jogas pasniedzēju. Par jogas dzīvesveidu, uzturu, masāžām, par to, kas kopīgs jogai un Indijai, gan arī par jogas komercializāciju. 18.02.2020. epizode.