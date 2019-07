Fotogrāfs Mareks Gaļinovskis par asu izjūtu ķeršanu un taku skriešanu

Trešajā podkāsta "Dzinējspēks" epizodē Ilona sarunājas ar mērķtiecīgo un tiešo fotogrāfu, slēpošanas instruktoru, asu izjūtu baudītāju un taku skrējienu entuziastu – Mareku Gaļinovski. Kāpēc tik bieži cilvēkiem patiešām šķiet, ka viņiem ikdienā trūkst laiks un kā to mainīt, par fotogrāfiju, par skriešanu un sportu veselības uzturēšanai, par to, kā apvienot hobijus ar aizraujošu pamatdarbu un kvalitatīvi pavadītu laiku kopā ar ģimeni, gan arī par mērķiem un kāpēc tie mums ir tik ļoti nepieciešami. Par to visu un vēl vairāk klausies podkāstā. Epizode pirmoreiz publicēta 21.06.2019.