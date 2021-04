40. epizode: Laila Siliņa

39. epizode: Klinta Stasjule

Ar Klintu parunājām par virtuves inventarizāciju un nelūgtiem viesiem virtuvē, par ēdienreižu plānošanas un iepriekšējas sagatavošanas svaigākajiem "trendiem" pandēmijas laikā. Runājām par to, kā saprātīgi iepirkties un efektīvi izmantot jau pieejamos pārtikas krājumus. Arī par to, kā veselīgu uzturu var pielāgot savai ikdienai, lai tas būtu vienkāršs un baudāms. Par to visu un vēl vairāk klausies šajā epizodē. 05.04.2021. epizode.