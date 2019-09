Šoreiz podkāstā "Dzinējspēks" Ilonas sarunu biedrs ir Toms Īvāns – " Aerodium " vēja tuneļu instruktors un pasaules čempions brīvā stila lidošanā vēja tunelī. Saruna par to, kā ir strādāt darbu, par kuru standarta karjeras izvēles bukletiņos neviens neraksta. Par to, kādu brīvības sajūtu dod lidošana, un kāpēc ikvienam vismaz reizi mūžā to vajadzētu izmēģināt. Sarunbiedri noskaidroja, kāds ceļš veicams, lai kļūtu par pasaules čempionu, un kāpēc pie tā nekas vēl neapstājas. Toms pastāsta arī par pasaules apceļošanu, Ginesa rekordiem un to, cik svarīgs ir savas ģimenes atbalsts, kā arī daudz ko citu. Par nopietnām lietām viegli un nenopietni. 19.08.2019. epizode.