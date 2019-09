8. epizode. Improvizācijas teātra aktrise Aija Urbiņa

Podkāsta "Dzinējspēks" rudens sezonas pirmajā epizodē Ilona sarunājas ar pieredzējušo improvizācijas teātra "LettiNoir" aktrisi un improvizācijas mākslas apmācību uzņēmuma "Runas Rāmis" dibinātāju Aiju Urbiņu.

Par to, kas kopīgs improvizācijas teātra mākslai un dzīvei. Par to, kā un kāpēc mums ir jāmācās nebaidīties no kļūdām, bet gan svinēt tās. Kāpēc laikmetā, kad tehnoloģijas un attālinātā saziņa, un pakalpojumi iet savu uzvaras gājienu, īstena un patiesa komunikācija ir kļuvusi pielīdzināma zeltam. Aija dalās arī ieteikumos, kā ikviens vat attīstīt savas improvizatora dotības un veiksmīgi tās pielietot savā ikdienā. Par to un vēl daudz ko citu klausies šajā epizodē! 10.09.2019. epizode.