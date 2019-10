Šoreiz podkāsta "Dzinējspēks" tēma ir aktuāla ikvienam, kas ēd. Viesos Klinta Stasjule, sertificēta un praktizējoša māsa ar maģistra grādu uztura zinātnē, kā arī bloga "Foodprep.lv" izveidotāja. Sarunā Klinta izstāsta vairāk par "Food prep" jeb maltīšu plānošanas un savlaicīgas pagatavošanas konceptu, par mītiem, kas ar to saistīti, un, protams, par neskaitāmajiem ieguvumiem, ko tas var sniegt. Par to, kā Klinta pati nonākusi līdz šai idejai un kāpēc lielākā daļa no mums jau ir maltīšu plānotāji, tikai paši to nemaz neapzinās. Sarunā arī nedaudz par jautājumiem, kas skar ēšanas traucējumus, kā arī psiholoģisko aspektu un veselīgu attieksmi pret ēdienu kā tādu. Kāpēc uztura jautājumos nevar visu iedalīt "melns vai balts" rāmīšos un kā soli pa solim uzlabot savas attiecības ar ēdienu. Interviju ar Klintu vari lasīt arī portālā "Viņa" šeit . 22.09.2019.