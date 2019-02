'Dzirkstele' 2. epizode: Jogas un 'TRE' speciāliste Kristīne Brice

Šajā podkāsta epizodē pie Aigas viesojas Kristīne Brice – jogas un TRE speciāliste. TRE (no angļu valodas) nozīmē "tension stress and trauma release exercises" jeb vingrinājumi, kas palīdz izraisīt ķermeņa trīci, kas ļauj atbrīvoties no spriedzes ķermenī. Saruna par vingrinājumiem un to pozitīvo ietekmi, kā arī to, ar kādām citām metodēm samazināt stresu savā ikdienā. Epizode pirmoreiz publicēta 24.01.2019.