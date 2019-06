'Dzirkstele' 8. epizode: 'G-Wee' dibinātājs Edvarts par CBD eļļu, ko iegūst no kaņepēm

Podkāsta "Dzirkstele" 8. epizode veltīta CBD eļļai jeb "brīnumlīdzeklim", kas, iespējams, var palīdzēt depresijas, panikas lēkmju, aknes un citu problēmu skartajiem. Par to vairāk stāsta podkāsta viesis Edvarts no "G-Wee" – kā CBD (cannabidiol) eļļu iegūst no kaņepju augiem, kāpēc no šī produkta nevajag baidīties un kāpēc tam nav saistības ar apreibināšanos. 07.06.2019. epizode.