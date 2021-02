Eiropas minimālā alga un vai sociālajos tīklos valda vārda brīvība?

Šonedēļ podkāstā “Eiropas diena” vēstām par to, kādas izmaiņas mūsu visu ikdienā varētu ienest divas šobrīd Eiropas Savienībā apspriestas iniciatīvas. Viena no tām varētu noteikt vienotus principus, pēc kuriem visā Eiropā rēķina minimālo algu, savukārt otra – Digitālo pakalpojumu akts – cer būtiski izmainīt spēku samēru starp milzīgajiem interneta uzņēmumiem un to lietotājiem, dodot viņiem lielāku varu strīdos ar tiem.