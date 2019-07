#13: Kā uzņēmuma pagātne neļauj virzīties uz panākumiem jeb ko spēj mainīt sistēmiska pieeja tā attīstībā

Uzņēmumā nereti notiek tā, ka ilgstoši nav iespējams atrisināt kādu jautājumu, lietas iet pa riņķi un šķiet, ka situācija ir iestrēgusi. Ir izmēģinātas visas iespējamās metodes, lai to risinātu, taču nekas nemainās. Nereti šādas sitācijas noved pie spēku izsīkuma un nav saprotams, no kurienes šīs problēmas. Sistēmiskā pieeja palīdz uzņēmumiem dziļāk ieskatīties tajā, kur rodama problēmas sakne, un, iespējams, pat apzināties cēloņus, kā arī rast risinājumu. Tāpēc 13. epizodē par to, kas ir šī sistēmiskā pieeja, kādos gadījumos par to domāt, ko ar šo treniņu palīdzību var paveikt. Saruna ar Ivetu Apini, kura jau vairākus gadus ir sistēmiskā konsultante, vadības koučs, sistēmiskā darba trenere un "Systemic Constellations Center Riga" dibinātāja un vadītāja. Epizode pirmoreiz publicēta 13.06.2019.