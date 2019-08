Sasniedzot mērķus, mēs braucam uz Bali – kā aizvest visu uzņēmumu 'darbatvaļinājumā'

Jau labu laiku arvien biežāk mēs runājam par to, ka darba devējiem jādod arvien lielākas izvēles iespējas darbiniekiem gan plānot savu laiku, gan strādāt attālināti. Ļaut plānot pašiem savu darba saturu, tādā veidā darbinieku iesaistot un motivējot uzņemties arvien lielāku atbildību, rīkoties, kā uzņēmuma īpašniekiem un piekopt nosacīti brīvu dzīvesveidu. Tas ir skaidrs un par to ir jādomā, taču tam visam klāt nāk vēl viena augsta pilotāža. Domājot par darbinieku iesaisti, komandas stiprināšanu un sadarbību, darbinieku vadības lauciņā ienācies jauns termins – "workation" ("work" + "vacation", ko latviski varētu dēvēt par "darbatvaļinājumu" no vārdiem "darbs" un "atvaļinājums". "Darbatvaļinājumu" varētu arī dēvēt par darba nometni, tikai pieaugušajiem. Šoreiz podkāstā Ilze runā par "darbatvaļinājumu" un to, kā un kāpēc apvienot darbu ar atvaļinājumu. Lai par šādu pieredzi dalītos, nācās pameklēt piemērus – viens tāds Latvijā ir – "CakeHR". Podkāstā viesojas Jānis Dubinskis un Kaspars Upmanis, lai pastāstītu, kā "CakeHR" darbinieki devās darbatvaļinājumā" uz Bali. 15.07.2019. epizode.