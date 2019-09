Attieksmes transformācija – vai tas ir ceļš uz prasmi pieņemt nemitīgās pārmaiņas?

Nevienam HR jeb cilvēkresursu vadības jomā strādājošam kolēģim nav sveši tādi termini kā darbinieku iesaiste, darba snieguma vadība, organizācijas kultūras veidošana, darbinieka dzīves cikla izveide. Tie visi ir šī brīža lielākie izaicinājumi gan lielu, gan mazāku uzņēmumu attīstībā. Šīs jomas runā par to, kā panākt, ka cilvēki mainās, maina savu uzvedību, attieksmi un seko līdzi pārmaiņām. Spēt mainīties un dzīvot līdzi jaunajam ir viena no personības vērtīgākajām prasmēm, jo tā palīdz uztvert jauno ar pozitīvu attieksmi, to izprast, pieņemt un veidot savus paradumus savādāk. Ja līdz šim vieglākais un pazīstamākais veids, kā iesaistīt cilvēkus, bija meklēt dažādas metodes, kas pievilina darbiniekus ar sava veida "burkāna un pātagas metodi", tad tie laiki ir garām. Burkāni vairs nestrādā, un no pātagām mēs gribam izvairīties, tādā veidā veidojot uzticēšanās kultūru, nobriedušu cilvēku sadarbību un personisko mērķu savienošanu ar organizācijas mērķiem. Vai tiešām tas ir iespējams? Šajā epizodē podkāsta studijā ir Agnis Stibe – transformācijas aģents no "Transforms.me". 08.09.2019. epizode.