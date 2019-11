Pārmaiņu arhitekte Anita Gaile: uzņēmums veido darba vidi, karjeru – darbinieks

Gana daudz šodien runāts par to – kā tad tālāk strādāsim? Diskutēts par digitalizācijas radīto krīzi darba tirgū, to, ka cilvēkiem nebūs darba un ir kaut kādā veidā jāiemācās pārprofilēties, attīstīt prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes profesijās, mācīties kā mācīties. Karjeras domāšana, karjera – tas ir gana daudz apspriests temats gan uzņēmumos, gan arvien biežāk cilvēki šodien uzdod sev jautājumu, kas tad ir laba karjera? Vai tas, ka es pelnu daudz naudas veido veiksmīgu karjeru, vai tas, ka varu strādāt darbu, kas nelauž kaulus, vai nemitīga attīstības un izaugsmes iespēja ir laba karjera? Kas ir šie kritēriji? Vai labas karjeras pamatā ir kāda apslēptā formula un tas ir veiksmes likums, vai arī tā ir apzināta stratēģija un smalka plānošana, kad soli pa solim dodies pretī izvēlētajam amatam? Šajā "HR" podkāsta epizodē par to, kas tad ir karjera, kā to definēt, vai šis termins šodien nozīmē kaut ko citu, ko tas nozīmēja pāris gadu desmitus senāk? Kā, kāpēc un vai uzņēmumiem vajadzētu veltīt savu uzmanību, lai palīdzētu darbiniekiem veidot karjeru, attīstīties un iet līdzi tirgus tendencēm un ko par to saka pētījumi. Par to sarunā ar podkāsta veidotāju Ilzi Medni stāsta pārmaiņu arhitekte Anita Gaile. 07.10.2019. epizode.