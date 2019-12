'Wunder Latvia' vadītājs Ernests Gabrāns: Pateikt paldies ir mūsu DNS

Mūsu ikdiena paiet strādājot, un tikai retu reizi izdodas satikt kādu kolēģi no citiem uzņēmumiem, lai iepazītos un runātu par pieredzi. Dalīties tajā, kas piedzīvots, nav īsti mūsu ieradums, kas gan ar laiku un, iespējams, jau sāk mainīties, taču, lielākoties mēs labprātāk klausāmies nekā dalāmies. Podkāsti, raksti, tikšanās, konferences – tās ir vietas, kurās mēs varam satikties, dzirdēt kā iet citiem, ka, iespējams, mēs neesam vieni ar šo vai citu situāciju un kaut ko vienmēr ir iespējams mācīties no tiem, kuri jau vienreiz gājuši cauri kādam procesam vai projektam. Dažas no podkāsta epizodēm būs veltītas sarunai ar dažādiem uzņēmumiem, kuri šogad ieguvuši "Izcila darba devēja DNS" apbalvojumus par ieviestajiem projektiem, kuriem ir bijusi liela ietekme uzņēmumā. Šodienas saruna ar uzņēmuma "Wunder Latvia" vadītāju Ernestu Gabrānu. Ernests stāsta par dzīvi uzņēmumā, darba vidi un to, kā strādā atgriezeniskās saites sistēma "Wunder Hugs". 10.12.2019. epizode.